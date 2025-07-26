في ظل خلافات مع الاتحاد الأوروبي، تستضيف جورجيا تدريبات عسكرية كبرى مع قوات من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، رغم اتهامات متزايدة تُوجه لحكومتها بالابتعاد عن النهج المؤيد للغرب، والانجراف نحو التقارب مع روسيا، وفق ما نقلت شبكة «يورونيوز»، اليوم (السبت).وعلى الرغم من أن سعي جورجيا للانضمام إلى الناتو منصوص عليه في دستور البلاد، وحظي بتأييد الحلف عام 2008، فإن ما يُنظر إليه كـ«تراجع ديمقراطي» في السنوات الأخيرة، جعل جورجيا في خلاف متزايد مع شركاء غربيين مثل الاتحاد الأوروبي.وأعلنت وزارة الدفاع الجورجية، أن تمرين «الروح الرشيقة»، الذي يُجرى بالقرب من العاصمة تبليسي ويستمر حتى 8 أغسطس القادم، يأتي ضمن سلسلة أوسع من المناورات المشتركة. وتشمل التدريبات أكثر من 2000 جندي من 10 دول، من بينها ألمانيا ورومانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا. وتوقعت أن تشمل المناورات في جورجيا، تدريبات بالذخيرة الحية وعملية مشتركة مع اللواء الليتواني البولندي - الأوكراني.وكان البرلمان الأوروبي اعتمد في ستراسبورج، قراراً شديد اللهجة ضد ما وصفه نواب الاتحاد الأوروبي بالسلطات التي نصّبت نفسها بنفسها والتي أنشأها حزب الحلم الجورجي عقب الانتخابات البرلمانية المزورة التي جرت في 26 أكتوبر 2024.وأثارت انتخابات خريف العام الماضي، موجة من الاحتجاجات استمرت لأكثر من ستة أشهر، وتركّزت بشكل أساسي ضد الحكومة في جورجيا، في ظل اتهامات بتزوير الانتخابات.وقوبل القمع العنيف للمتظاهرين يإدانة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعلقت واشنطن شراكتها الإستراتيجية مع جورجيا، معتبرة أن الأفعال المناهضة للديمقراطية المختلفة التي قام بها حزب الحلم الجورجي الحاكم تنتهك المبادئ الأساسية للمشروع، وعلقت إصدار التأشيرات لبعض أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين المتواطئين في تقويض الديمقراطية.وتقدمت جورجيا بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا، وحصلت على صفة دولة مرشحة في ديسمبر 2023.وبعد أشهر قليلة، دفعت المخاوف والخلافات المتزايدة بين بروكسل والحكومة الجورجية، الجانبين إلى تجميد عملية التوسيع. ونتيجةً لذلك، تم تعليق الدعم المالي من مرفق السلام الأوروبي، والبالغ 30 مليون يورو، في عام 2024، ولا يُخطط لتقديم أي دعم لهذا العام.