كشف تقرير إسرائيلي، أن جيش الاحتلال للحكومة المصغرة «الكابينيت»، أكد 3 خيارات لمواصلة الحرب في قطاع غزة.وأفادت القناة «i24NEWS» الإسرائيلية، بأنه في أعقاب تقارير عن انهيار محادثات غزة، سيقدم الجيش خيارات ثلاثة وهي: صفقة النهاية، تشمل وقف كامل للقتال، في حال التوصل إلى اتفاق، تطويق مدينة غزة والمعسكرات المركزية، وممارسة الضغط من الخارج، والاستنزاف الجوي، وممارسة النفوذ للضغط على حماس، واحتلال القطاع باعتبارها خطوة واسعة النطاق تشمل دخول غزة والمعسكرات المركزية.وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التخلي عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس، وقالا إن من الواضح أن الحركة الفلسطينية لا تريد التوصل إلى اتفاق. وقال نتنياهو إن إسرائيل تدرس الآن خيارات «بديلة» لتحقيق أهدافها من الحرب، المتمثلة في إعادة الرهائن من قطاع غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع.فيما عبر ترمب عن اعتقاده أن قادة الحركة سيُلاحقون الآن، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: «إن حماس لم تكن تريد التوصل إلى اتفاق. أعتقد أنهم يريدون الموت، وهذا أمر سيئ للغاية. لقد وصل الأمر إلى نقطة لا بد فيها من إنهاء المهمة».وبدت التصريحات وكأنها تُغلق الباب على الأقل في المدى القريب، أمام استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من تفاقم الجوع في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحرب.