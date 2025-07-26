قتل 5 أشخاص في هجوم على محكمة في زاهدان بإيران، وأكدت وكالة فارس للأنباء أن 3 من المهاجمين لقوا حتفهم، اليوم(السبت).وهاجم عدد من المسلحين مبنى محكمة محافظة سيستان وبلوشستان الواقع في شارع «آزادي» بمدينة زاهدان الإيرانية، وفق ما أفاد موقع «حال‌ وَش» الذي يغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.وحسب شهود عيان، فقد اقتحم المهاجمون المبنى واندفعوا مباشرة نحو مكاتب القضاة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من موظفي المحكمة وعناصر أمنية.ووفقاً للتقارير الأولية، فقد توجه المهاجمون نحو مكاتب وغرف متعددة تعود للقضاة، وفتحوا النار بداخلها.وأكدت مصادر مطلعة أن الهجوم أسفر عن أضرار بشرية ومادية لم يُعلن عنها بعد، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة لحجم الخسائر قيد المتابعة.وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فقد "أعلنت جماعة جيش" الظلم" الإرهابية مسؤوليتها عن هذا الهجوم"، في إشارة إلى جماعة تطلق على نفسها "جيش العدل".في أعقاب الهجوم، حضرت قوات الأمن ووحدات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادثة، وفرضت طوقاً أمنياً محكماً على المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة مكثفة لتحديد مكان المهاجمين والقبض عليهم.وتتحدث الأنباء الواردة من داخل المدينة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة، وفرض رقابة صارمة على حركة التنقل في المنطقة.