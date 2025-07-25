أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا بياناً رسمياً، اليوم (الجمعة)، نفت فيه بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن خطط أمريكية مزعومة لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا، ووصفت السفارة هذه الادعاءات بأنها «تحريضية وكاذبة تماماً»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في أي ترتيبات من هذا النوع.

وجاء البيان رداً على تقارير إعلامية، من بينها تقرير نشرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، زعم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناقشت خطة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا بشكل دائم، مقابل رفع تجميد أموال محتجزة منذ سنوات. وأشار التقرير إلى مناقشات مع مسؤولين ليبيين، دون تحديد الجهة الليبية المعنية، سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أو حكومة مجلس النواب في بنغازي.

وتأتي هذه التطورات في سياق التوترات الإقليمية المستمرة، حيث تواجه غزة حصاراً وقصفاً إسرائيلياً متواصلاً منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير واسع للبنية التحتية.

وقد أثارت فكرة «النقل الطوعي» أو «التهجير القسري» لسكان غزة جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها خبراء قانونيون انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي قد يرقى إلى مستوى جريمة الحرب بسبب محاولات إفراغ القطاع من سكانه تحت ضغط غير مشروع.

وفي وقت سابق، رفضت دول مثل مصر والأردن وإندونيسيا أي مقترحات لنقل سكان غزة إلى أراضيها، معتبرة أن ذلك يعادل «التطهير العرقي»، وقد أكدت حكومة مجلس النواب في بنغازي، في بيان منفصل، رفضها القاطع لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين في ليبيا، مشددة على دعمها لحق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأشار بيان السفارة الأمريكية إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى التحريض ونشر معلومات مضللة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات أخرى، مثل دعم العملية السياسية والتنمية الاقتصادية.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس قد أجرى لقاءات مع مسؤولين ليبيين بارزين في طرابلس وبنغازي خلال الأيام الماضية تناولت قضايا الاستقرار والتعاون الاقتصادي.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية أو مجلس الأمن القومي على طلبات التعليق قبل نشر التقارير، لكن متحدثاً باسم الخارجية أكد لاحقاً أن «هذه التقارير غير صحيحة»، مشيراً إلى أن الوضع في غزة لا يحتمل مثل هذه الخطط. من جانبها، أكدت حركة حماس، عبر عضو المكتب السياسي باسم نعيم، أنها ليست على علم بأي نقاشات تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى ليبيا.