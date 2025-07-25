بعد نحو 24 ساعة من استدعاء فريق التفاوض الأمريكي من الدوحة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وقال: «سيتعين على إسرائيل إنهاء المهمة والقضاء على حماس».

وكان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن أن الإدارة الأميركية قررت استدعاء فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس أحدث المقترحات.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الحكومة ستسمح بإسقاط المساعدات جواً على قطاع غزة، اعتباراً من اليوم (الجمعة). وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيُسمح للدول الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية، بإسقاط المساعدات جواً على القطاع. وزعمت وسائل الإعلام أن تل أبيب لجأت إلى ذلك بعد رفض الأمم المتحدة إدخال المساعدات إلى القطاع المتكدسة في المعابر عبر نقاط التوزيع الأمريكية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت بموافقة المستوى السياسي، لافتاً إلى أن الأردن والإمارات هما أول دولتين ستفعلان ذلك.

وأفصح مسؤول إسرائيلي رفيع أن محادثات جرت أواخر الأسبوع الماضي مع 3 دول في المنطقة، لبحث إمكانية تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونقلت «فوكس نيوز» أن إحدى هذه الدول تعتزم فعلياً المضي قدماً في تنفيذ عمليات الإنزال، لافتاً إلى أن هذه النقاشات بدأت قبل نحو 3 أسابيع.

وحذرت منظمة «أوكسفام» للإغاثة الدولية من أن نسبة الأمراض المنقولة عبر المياه في قطاع غزة تشهد ارتفاعاً خطيراً قد يتحول إلى «كارثة قاتلة». وأوضحت في بيان أن منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أدى إلى زيادة الأوبئة بنسبة تتراوح ما بين 101 و302% في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت أن إحصاءات الأوبئة المنقولة عبر المياه، مثل اليرقان الحاد والإسهال المائي والدموي، زادت بمعدل 101%، و150%، و302% على الترتيب. وشددت على أن هذه الأمراض يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة بسبب الجوع وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وانعدام المأوى والرعاية الصحية.

وذكّرت «أوكسفام» بأن إسرائيل فرضت حصاراً شاملاً على غزة منذ 2 مارس الماضي، وبأن منظمات الإغاثة الدولية في غزة لم يتبقَّ لديها أية مساعدات إنسانية في مخازنها.

وحذرت المنظمة من أن هذا التفشي في الأمراض قد يتحول سريعاً إلى «كارثة قاتلة»، خاصة أن فلسطينيي غزة محرومون منذ أكثر من 21 شهراً من الغذاء الكافي والماء النظيف والمأوى والرعاية الصحية الأساسية.

ودعت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي ومؤسساته والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف الحرب وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة.