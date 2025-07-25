وافقت الولايات المتحدة على بيع منظومة صواريخ أرض - جو متطورة وعناصر الدعم اللوجستي لمصر بمبلغ 4.67 مليار دولار.

وتشمل الصفقة منظومات ناسامز، وهي أنظمة صواريخ أرض - جو من إنتاج شركة «آر تي إكس»، ويستخدمها على وجه الخصوص الأوكرانيون منذ أشهر للتصدي للهجمات الجوية الروسية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية بأن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع عسكري محتملة إلى مصر تشمل منظومة الدفاع الجوي الوطني المتقدم (ناسامز) والعناصر المرتبطة بها من الدعم اللوجستي وبرامج الدعم، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن هذه الصفقة «ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط».

وتتضمن الصفقة: 4 منظومات رادار من طراز AN/MPQ-64F1 Sentinel مع المعدات المساندة، 100 صاروخ AMRAAM ممتد المدى (ER)، 100 صاروخ AIM-120C-8 AMRAAM جو-جو، وحدتين من وحدات التوجيه AIM-120C-8 AMRAAM (كقطع غيار)، وحدة واحدة من وحدات التحكم AMRAAM (كقطعة غيار)، 600 صاروخ تكتيكي من طراز AIM-9X Sidewinder بلوك II، (150) صاروخ تدريب من نوع AIM-9X Sidewinder (CATMs)، (62) وحدة توجيه تكتيكية من نوع AIM-9X Sidewinder بلوك II، و(20) وحدة توجيه تدريبية CATM لـ AIM-9X Sidewinder.

وتشتمل الصفقة على عناصر غير مصنّفة ضمن المعدات الدفاعية الرئيسية، منها: مراكز توزيع النيران (FDC)، أنظمة إطلاق الصواريخ في الحاويات، أنظمة كهربصرية/أشعة تحت الحمراء، أنظمة مراكز القيادة التكتيكية، أدوات تدريب ميدانية وشبكات الاتصال، أنظمة تشفير HAIPE IPS 250X، نظام التعريف الصديق من العدو (IFF) الطراز 5800 أو TPX-61، جهاز التشفير KIV-77، أجهزة تحديد المواقع العسكرية AN/PSN-13 DAGRs مع وحدة مقاومة التشويش SAASM، أجهزة تحميل المفاتيح AN/PYQ-10 SKLs، حاويات الصواريخ، معدات الدعم والاختبار، قطع الغيار، مواد الاستهلاك، شورات فنية ووثائق، تدريب الأفراد والمعدات التدريبية، دعم فني ولوجستي من الحكومة الأمريكية والمقاولين، وعناصر دعم لوجستي وبرامج أخرى مرتبطة.

ويتوقع أن تعزز الصفقة قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية.

وتعد إحدى أبرز المنظومات الصاروخية متوسطة المدى في العالم، وتعتمد على دمج رادارات متقدمة مع قاذفات صواريخ AIM-120 AMRAAM ذات التوجيه النشط، ما يمنحها مرونة عالية في الاستجابة وفعالية في تتبع واعتراض الأهداف.

ودخلت الخدمة لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2005، ثم سرعان ما تم اعتمادها من قبل عدد من الدول، في مقدمتها النرويج وهولندا وكندا، إلى جانب استخدامها بشكل لافت في تعزيز الدفاعات الجوية لواشنطن، لاسيما في حماية البيت الأبيض.