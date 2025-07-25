كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مفاوضين من كييف وموسكو ناقشا إمكانية إجراء لقاء مباشر بينه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 3 سنوات.وقال الرئيس الأوكراني، اليوم (الجمعة)، لصحفيين: «نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة». وأضاف: «خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء محتمل».وجعلت أوكرانيا من هذا اللقاء الذي ترغب في مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيه، هدفا للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن يكون مستعدا لهذه القمة إلا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، والتي لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة.من جهته، استبعد الكرملين عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خلال 30 يوما. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع بحلول نهاية أغسطس مثلما اقترحت أوكرانيا. وجدد بيسكوف وصفه لمواقف الجانبين التفاوضية بأنها «متعارضة تماما».واقترح رئيس الوفد الأوكراني رستم أومروف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول الأربعاء، عقد الاجتماع بحلول نهاية أغسطس القادم، بما يتوافق مع مهلة 50 يوما حددها ترمب لبوتين لحل النزاع أو مواجهة عقوبات صارمة. ولا يبدو الجانب الروسي متفائلا بإمكانية عقد اجتماع وشيك، متحدثا عن تباين كبير في المواقف.ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله: «يجب التحضير للاجتماع بعناية، حينها فقط سيكون ذا معنى».