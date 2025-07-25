على الرغم من انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من محادثات هدنة غزة، توقعت مصادر مصرية أن تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأسبوع القادم، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم (الجمعة).وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أعلن أمس (الخميس)، أن واشنطن سحبت مفاوضيها من محادثات الدوحة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متهما حركة حماس بعدم التصرف «بحسن نية».وقال ويتكوف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي:«قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة».وأضاف أنه في الوقت الذي بذل الوسطاء جهودا كبيرة، فإن حركة حماس لا تبدي مرونة أو تعمل بحسن نية. ولفت إلى أن واشنطن ستدرس الآن «خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة»، دون إعطاء تفاصيل أكثر عن تلك الخيارات.وأتت الخطوة الأمريكية بعد ساعات من إعلان إسرائيل استدعاء مفاوضيها للتشاور.وكانت حماس أعلنت أمس، أنها سلّمت الوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار.وحسب مصدرين فلسطينيين، فإن حماس سلمت ردا ضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.وأفادت المصادر بأن رد حماس عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم.ومن المقرر أن تعقد بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم (الجمعة)، محادثات طارئة لمناقشة الوضع في قطاع غزة.