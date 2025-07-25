أفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها لم تجد أي دليل على سرقة حركة حماس للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.ونقلت وسائل إعلام غربية عن الوكالة تأكيدها أنه تمت دراسة 156 حالة «سرقة أو فقدان» لمثل هذه البضائع، والتي أبلغت عنها المنظمات الشريكة للولايات المتحدة بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، ولم يتم العثور على أي دليل على استفادة حماس من شحنات الإمدادات الإنسانية التي تمولها واشنطن، ما يدحض مزاعم إسرائيل والولايات المتحدة. وكشف تقرير الوكالة أن 44 حالة من سرقة أو فقدان الإمدادات الإنسانية ترتبط «بشكل مباشر أو غير مباشر» بأعمال الجيش الإسرائيلي.من جانبها، حذرت الأمم المتحدة ووكالات إنسانية من أن الأغذية العلاجية المتخصصة في علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد واللازمة لإنقاذ حياتهم على وشك النفاد في غزة. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في عمان سليم عويس، أمس (الخميس): «نواجه الآن وضعا حرجا تنفد فيه الإمدادات العلاجية».وأعلن أن إمدادات الأغذية العلاجية جاهزة الاستخدام، وهي علاج أساسي للأطفال، ستنفد بحلول منتصف شهر أغسطس إذا لم يتغير شيء.وفي القاهرة، أعلن مصدر مصري اليوم (الجمعة)، دخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة، بدءا من يوم أمس (الخميس) حتى فجر اليوم (الجمعة)، من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبوسالم.ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله: «إن المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية، لافتا إلى استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث».