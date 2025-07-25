أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، أن إسرائيل باتت دولة منبوذة في العالم، وأغلبية الشعب فقدت ثقتها في الحكومة. وقال باراك إن «إسرائيل تنهار ويجب تأمل الواقع بشجاعة». واعتبر أن الجيش الإسرائيلي «حقق إنجازات كبيرة في لبنان وإيران وسورية، لكننا عالقون في حرب استنزاف في قطاع غزة».وعن الوضع في إسرائيل، قال باراك إن الدماء تسيل وعائلات جنود الاحتياط تنهار وتم التخلي عن المخطوفين على مذبح البقاء في السلطة.واعتبر أن الحراك الوحيد الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل يتمثل في «عصيان مدني وإضراب عام حتى تغيير الحكومة أو استقالة رئيسها» في إشارة إلى بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة.وقال باراك إنه عندما يتم تعطيل إسرائيل كلها فستخضع الحكومة لإرادة الشعب وتُخلّي مكانها لأخرى أفضل منها، وإنه «عندما يخرج مليون إسرائيلي إلى الشوارع فستسقط الحكومة وقد آن الأوان لنخرج جميعا على مدار الأسبوع».ومنذ 7 أكتوبر الماضي 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وأسفرت حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني أكثر من 203 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.