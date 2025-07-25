رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منتقدي إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفسطينية، مؤكدا أن اعتراف باريس بدولة فلسطين يؤكد أن حماس «على خطأ».وقال بارو، اليوم (الجمعة)، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، كما يقول منتقدو القرار، بل يؤكد أن الحركة الفلسطينية «على خطأ».وكتب عبر منصة «إكس»: «لطالما رفضت حماس حل الدولتين.. وباعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة على خطأ. وتقول إن معكسر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب».وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس (الخميس)، أن بلاده ستعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك في سبتمبر القادم.وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن فرنسا «ستحشد كل الذين يريدون المشاركة في المبادرة من شركائها الدوليين».وسارعت إسرائيل إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه «يكافئ الإرهاب»، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر 2023، وزعمت أنه «وصمة عار في تاريخ فرنسا».وحتى الآن اعترفت نحو 142 دولة على الأقل حتى اليوم بدولة فلسطين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، فيما تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل هذه المبادرة بشدة.