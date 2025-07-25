شهدت أوكرانيا انقطاعًا كبيرًا في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، التي تديرها شركة «سبيس إكس»، لمدة ساعتين ونصف خلال الليل، وفقًا لما أعلنه قائد كبير في الجيش الأوكراني.

وأثر الانقطاع الذي وقع أمس (الخميس)، بسبب خلل برمجي داخلي، على عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم، بما في ذلك الاتصالات العسكرية الأوكرانية.

وتعتمد القوات الأوكرانية بشكل كبير على آلاف محطات «ستارلينك» لتأمين الاتصالات في ساحات القتال وبعض عمليات الطائرات دون طيار، حيث أثبتت هذه الأنظمة مقاومتها للتجسس والتشويش خلال ثلاث سنوات ونصف من الصراع مع روسيا.

وأفاد روبرت بروفدي، قائد قوات الطائرات دون طيار الأوكرانية، عبر تطبيق «تليغرام» في الساعة 10:41 مساءً بتوقيت كييف، أن «ستارلينك» توقف عن العمل على امتداد الجبهة بالكامل.

وأضاف لاحقًا أن الخدمة استؤنفت بحلول الساعة 1:05 صباحًا يوم الجمعة.

وأشار بروفدي إلى أن هذه الحادثة، التي استمرت 150 دقيقة، كشفت عن مخاطر الاعتماد الكبير على نظام واحد، داعيًا إلى تنويع وسائل الاتصال والربط.

وأوضح أن المهمات القتالية نُفذت دون بث فيديو، وتمت الاستطلاعات باستخدام طائرات هجومية دون طيار بدلاً من الأنظمة المعتادة.

من جهته، حذر أوليكس دميترييف، مؤسس نظام OCHI الأوكراني الذي يدمج بثًا من آلاف أطقم الطائرات دون طيار على الجبهة، من أن الاعتماد على الخدمات السحابية لقيادة الوحدات ونقل بيانات الاستطلاع يشكل مخاطر كبيرة.

وأكد أن فقدان الاتصال بالإنترنت يعني فعليًا توقف القدرة على تنفيذ العمليات القتالية، داعيًا إلى تطوير أنظمة اتصالات محلية مستقلة عن الإنترنت.

وعلى الرغم من أن «ستارلينك» لا تعمل في روسيا، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى أن القوات الروسية تستخدم هذه الأنظمة على نطاق واسع في الجبهات الأوكرانية.