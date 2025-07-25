ذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم (الجمعة) «أن الوضع المتدهور في غزة لا يمكن الدفاع عنه»، مكررًا الدعوات لوقف إطلاق النار.

وقال لامي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأسترالي في سيدني: «مشهد الأطفال وهم يطلبون المساعدة ويفقدون أرواحهم أثار الذعر في أنحاء كثيرة من العالم، ولهذا أكرر دعوتي اليوم لوقف إطلاق النار».

وأضاف «الوضع المتدهور الذي شهدناه في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية أمر لا يمكن الدفاع عنه».

من جهته، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إجراء محادثات طارئة حول غزة، حيث قال: «إنه سيعقد محادثات طارئة مع فرنسا وألمانيا حول غزة».

وأدان ستارمر «المعاناة والجوع» هناك، موكدًا بأنهما «لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما»، بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وأوضح أن الوضع كان «خطيرًا» لبعض الوقت، لكنه «وصل إلى مستويات جديدة من التدهور».