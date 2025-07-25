أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم بن بريك أن الحكومة تولي محافظة سقطرى أهمية خاصة لما تمثله من قيمة بيئية وإنسانية وسياحية فريدة، لافتاً إلى حرص حكومته على النهوض بواقع الخدمات في سقطرى، ودعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ أرخبيل سقطرى رأفت الثقلي، الأوضاع العامة في المحافظة واحتياجاتها الخدمية والتنموية، وجهود تعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة للمواطنين.

واستمع من المحافظ الثقلي إلى شرح مفصل حول مستوى تنفيذ المشاريع في الجوانب الخدمية والتنموية، وأبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية، والجهود المبذولة لتحسين واستقرار الخدمات الأساسية، وأوضاع المواطنين في أرخبيل سقطرى.

من جانبه، ثمّن محافظ سقطرى اهتمام دولة رئيس الوزراء ودعمه للسلطة المحلية في معالجة الصعوبات وتعزيز التنمية.