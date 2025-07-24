أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن بناء الغواصات الإستراتيجية المزودة بالصواريخ يعد أولوية بالنسبة لروسيا؛ نظراً لدورها في الحفاظ على التوازن العالمي للقوى. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة سيفيرودفينسك، بمنطقة أرخانغيلسك؛ لمناقشة إستراتيجية قوات الغواصات التابعة للبحرية الروسية.

وقال الرئيس الروسي: «هذا أحد الاتجاهات ذات الأولوية في تعزيز القوة الإستراتيجية للغواصات، وبطبيعة الحال، فإن أولوية البناء تتركز على الغواصات الإستراتيجية الصاروخية»، مضيفاً: «هذا النوع من السفن يعد أحد المكونات الأساسية للثالوث النووي، الذي يتيح لروسيا الحفاظ على توازن القوى في العالم».

وأشار إلى أن القوات النووية البحرية الروسية ستتعزز خلال السنوات القادمة بأربع غواصات إضافية من مشروع «بوريي-أ»، اثنتان منها قيد البناء بالفعل. وستزود هذه الغواصات بصواريخ «بولافا» الباليستية، مبيناً أن اثنتين من الغواصات قيد البناء حالياً، وهذه الغواصات الإستراتيجية من الجيل الأحدث مزودة بصواريخ «بولافا» الباليستية، إلى جانب أسلحة حديثة أخرى.

في غضون ذلك، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، فرنسا من تجاهل وجود قوات الردع النووي لدى روسيا، مشددة على ضرورة أخذ العقيدة النووية الروسية بعين الاعتبار.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية، تعليقاً على المراجعة الإستراتيجية الفرنسية الجديدة: «ننصح المخططين الإستراتيجيين في باريس، وسط اندفاعهم العسكري، بعدم نسيان أن روسيا تمتلك أيضا قوات ردع نووي، ونوصيهم بالتعرف على العقيدة النووية المحدثة لبلادنا عن كثب، إضافة إلى تخفيف حماستهم الزائدة»، مشددة على أن معدّي المراجعة الإستراتيجية الفرنسية يعلمون جيداً أن روسيا ليست لديها، ولم يكن لديها يوماً ما، خطط لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو). ووصفت زاخاروفا الادعاءات الغربية حول هذه المخططات بـ«الكذب الدعائي والهراء، والخرافة».