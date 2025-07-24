في استفزاز جديد يؤكد مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإبادة المدنيين في غزة، أطلق وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو تصريحات جديدة وصف فيها قطاع غزة، الذي يتعرض للتجويع والإبادة والحصار الإسرائيلي، بـ«شر يجب القضاء عليه». وأقر الوزير الإسرائيلي بمخطط حكومته التي قال إنها «تدفع باتجاه محو غزة»، وأنه في نهاية المطاف ستكون غزة كلها يهودية، على حد زعمه.

ويعرف الوزير الإسرائيلي إلياهو بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو الرئيس السابق لجمعية حاخامات المجتمع في إسرائيل، ويشغل حالياً منصب وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية.

ولقي تصريح إلياهو انتقاداً من زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي وصف كلامه بـ«هجوم أخلاقي وكارثة تفسيرية»، مشدداً بالقول: «لن تقنع إسرائيل العالم بعدالة حربنا ما دامت تقودنا حكومة أقلية متطرفة بوزراء يقدّسون الدم والموت».

وأضاف: «لا يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي، ولا يموتون ولا يصابون لإبادة المدنيين، بل يقاتلون لاستعادة المحتجزين وضمان أمن إسرائيل».

جاء تصريح إلياهو في الوقت الذي أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر في أعقاب رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، إعادة فريق المفاوضات من الدوحة للتشاور.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن ثمة قرارات مصيرية يجب اتخاذها، لذلك تقرر إعادة الفريق من الدوحة.

في غضون ذلك، وجه 12 سفيراً ألمانياً سابقاً رسالة إلى وزير الخارجية الألماني، معربين فيها عن احتجاجهم لعدم انضمام حكومة بلادهم للنداء الدولي لإنهاء حرب غزة.