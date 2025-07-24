دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون اليوم (الخميس)، قواته إلى الاستعداد لـ«حرب حقيقية»، وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فإن دعوة «كيم» جاءت خلال مناورة عسكرية.وعرضت الوكالة صوراً لـ «كيم» مرتديا بدلة سوداء ويخاطب جنوداً بالزي العسكري، فيما تظهره أخرى وهو يراقب تدريباً لإطلاق مدفعية إلى جانب عدد من قادة الجيش الكوري الشمالي، وخاطب كيم يونغ أون الجنود الكوريين الشماليين ودعاهم إلى الاستعداد «لحرب حقيقية» والتحلي بالقدرة على «تدمير العدو في كل معركة».وقال «كيم» إن القدرة القتالية للذراع الأساسية لقواتنا المسلحة الثورية يجب أن تكون مثالية للغاية ولا مثيل لها لقيادة وجذب طليعة الجيش بأكمله لتنفيذ سياسة الحزب «التدريب أولًا»، مشدداً على الحاجة إلى تطوير تكتيكات المدفعية وأساليب القتال الخاصة بنا بشكل مستمر وسريع بطريقة مبتكرة بما يتماشى مع البيئة القاسية والحادة لساحات المعارك الحديثة المتغيرة يومياً.وقال الزعيم الكوري الشمالي إن الشجاعة والقدرات والثقة بالنفس التي تُمكّن من مواجهة أي حرب أو أزمة بفعالية تُزرع في خضم ثورة التدريب التي تتجاوز السوابق والحدود، وإن القوة القتالية الشاملة والهائلة القادرة على هزيمة أي عدو قوي هي بطولة المدافعين الحقيقية وصلابتهم وبطولتهم التي تستحق وسام «النجمة الذهبية»، موضحاً أن أقوى رادع حربي هو النظرة الأعمق لـ«العدو اللدود».وعبر «كيم» عن ثقته بأن الوحدات على جميع مستويات الجيش ستُرسّخ أجواءً من الاهتمام بالتدريب والتركيز على التدريبات الحربية الفعلية استجابةً للبناء التاريخي لقوات المدفعية الشاملة، وذلك لتعزيز القدرة القتالية لجيش لا يُقهر، قادر على مواجهة الحرب فوراً في أي وقت وتدمير العدو في كل معركة دون إخفاق.وذكرت الوكالة: «المناورة نظمت (الأربعاء) في مكان لم يُكشف عنه، لكنها عرضت إطلاق قذائف باتجاه البحر».