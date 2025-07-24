دعا الرئيس الصيني شي غين بينغ، اليوم (الخميس)، إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ومواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك، مؤكداً أن علاقات الجانبين «وصلت إلى مرحلة حاسمة جديدة في التاريخ».

وخلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اللذين يزوران بكين لحضور القمة الصينية الأوروبية الخامسة والعشرين، شدد «شي» على أهمية اتخاذ خيارات استراتيجية صحيحة تلبي تطلعات الشعوب، وتصمد أمام اختبار التاريخ.

وطالب بضرورة أن تعمل الصين والاتحاد الأوروبي على تعزيز التواصل والثقة وتعميق التعاون في وضع دولي أكثر تحدياً وتعقيداً، من أجل توفير المزيد من الاستقرار واليقين للعالم من خلال علاقات ثابتة وسليمة بين الصين والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هذا العام يصادف الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، والذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة.

من جهتها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العلاقات المستدامة يجب أن تقوم على «تبادل المنافع»، داعية إلى إعادة التوازن للعلاقات الأوروبية الصينية.

وأكدت على ضرورة إدراك المخاوف المتبادلة، والتقدم «بحلول حقيقية»، بحسب ما أوردته صحيفة «فايننشيال تايمز».

من جانبه، طالب رئيس المجلس الأوروبي، الرئيس الصيني باستخدام نفوذ بكين لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتواكب القمة تصاعد التوترات التجارية والخلافات حول قضايا استراتيجية، أبرزها الحرب في أوكرانيا واختلال التوازن التجاري.