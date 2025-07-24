أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم (الخميس)، مقتل 4 أشخاص وإصابة 116 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الوزارة أكدت أن حصيلة الضحايا أولية.وقال مدير صحة إدلب سامر عرابي إن تجمعات المخيمات السكنية المحيطة بالموقع تأثرت بالانفجار ما أدى إلى وقوع عدد ضخم من الإصابات، مبيناً أن الضحايا توزعوا على عدة مراكز صحية في المنطقة، منهم 71 في مستشفى معرة مصرين، و26 مصاباً في مستشفى إدلب الجامعي، و6 آخرون في مستشفى العيادات، و3 في مستشفى الشفاء.بدورها، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري إن 6 من كوادرها الفنية العاملين في منشأة الخياطة التابعة لها أصيبوا جراء الانفجار، وبحسب التلفزيون السوري، فإن الانفجار يعود إلى مخلفات حرب وذخائر ضمن مستودع أسلحة بريف إدلب.وذكر التلفزيون أن المنطقة شهدت انفجارات متتالية نتيجة تفجّر مخلفات حرب وذخائر كانت موجودة في الموقع، وسط انتشار كثيف لفرق الدفاع المدني والطواقم الإسعافية لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة، وسط أنباء عن وجود عالقين إثر تهدّم بناء في محيط موقع التفجير.وحذّرت الفرق الإنسانية من توجّه المدنيين إلى الموقع إثر استمرار انفجار مخلفات الحرب والذخائر في المستودع والمنطقة المحيطة به، موضحة أن من بين الضحايا نساء وأطفال.