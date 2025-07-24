في ظل تصاعد جرائم الإبادة والتجويع في غزة، أعلنت البرازيل اليوم (الخميس) عزمها الانضمام إلى الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في القطاع المحاصر.وأوضحت وزارة الخارجية البرازيلية أنها في المرحلة النهائية من التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى التي بدأتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي، وذلك بعد انضمام بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى الشكوى.وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يناير عام 2024 ومارس ومايو من العام نفسه قرارات بإدانة إسرائيل في جرائم الإبادة، مؤكدة أن الاحتلال لم يبذل قصارى جهده لتجنب أعمال الإبادة خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة.في الوقت ذاته، وقع 60 نائباً برلمانياً أوروبياً رسالة طالبوا فيها بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مؤكدين إن أطفال غزة يموتون جوعاً، والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل.ودعا الموقعون إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، مقترحين فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها.وأشاروا إلى أن التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة، مشددين على ضرورة التحرك بشكل عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في غزة للجوع والقتل ومعلنين رفضهم للمعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة.وكان المفوض العام للأونروا ذكر أن 1 من كل 5 أطفال في مدينة غزة يعاني سوء التغذية والحالات تتزايد يومياً، مؤكداً ارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة وشبح المجاعة يتمدد بصمت.وأشار إلى أن معظم الأطفال في غزة نحيلون وضعفاء ويواجهون خطر الموت ما لم يتلقوا علاجاً عاجلاً، مجدداً دعوته العاجلة للسماح للشركاء الإنسانيين بإدخال المساعدات لغزة دون قيد أو انقطاع.