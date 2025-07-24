فيما تبادلت أوكرانيا وروسيا الهجمات بالطائرات المسيرة اليوم (الخميس) وصلت طائرة «إيل-76 إم دي» تابعة لوزارة الدفاع الروسية وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني إلى مطار بمقاطعة موسكو بعد ساعات من محادثات جرت بين الطرفين في إسطنبول.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الأوكرانية بعد أن تم الإفراج عنهم وفقاً للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في مفاوضات إسطنبول في 2 يونيو الماضي، مبينة أن جميع العسكريين الروس المحررين سيخضعون للعلاج وعملية إعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي الوقت ذاته، قصفت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق روسية جنوب البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وضرب مستودع لتخزين النفط، فيما شنت القوات الروسية هجمات على ميناء أوديسا على البحر الأسود، لتندلع حرائق عدة في مبان سكنية وغيرها.وقال مسؤولو الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود إن حطام طائرة مسيرة سقط على امرأة في منطقة أدلر بالقرب من منتجع سوتشي، ما أدى إلى مقتلها، كما تتلقى امرأة أخرى العلاج في المستشفى من إصابات خطيرة، فيما قال المسؤول الإداري لمنطقة سيريوس الاتحادية جنوبي سوتشي إن طائرة مسيرة أصابت قاعدة نفطية، وأعلنت هيئة الطيران الروسية تعليق العمليات في مطار سوتشي لنحو 4 ساعات.وأكد الحاكم الإقليمي أوديسا أوليه كيبر أن طابقين من مبنى سكني اشتعلت فيهما النيران، واندلعت حرائق أخرى على سطح مسكن من طابقين وفي أكشاك ومحطة وقود.