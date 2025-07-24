فيما صعَّد الحوثي جرائم الاختطافات ضد اليمنيين في عدد من المحافظات، كشفت شركة أمبري للأمن البريطانية، اليوم (الخميس)، تعرض ناقلة بحرية قبالة سواحل مديرية المخا غرب اليمن لإطلاق نار من قبل مسلحين على قارب صغير.وقالت شركة أمبري إنها تلقت تقارير عن حادثة جديدة على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا، مؤكدة أن انفجارين على الأقل وقعا على مقربة شديدة من سفينة جرى استهدافها قبالة ميناء المخا.وكان الحوثيون قد أغرقوا سفينتين مطلع الشهر الجاري بعد استهدافها بزورق مُسيّر وصواريخ باليستية ومجنحة، ما تسبب في مقتل وفقدان عدد من البحارة الذين كانوا على متن السفينة الأخرى التي جرى استهدافها.وكتبت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات الحوثي إشراق المقطري على حسابها في «إكس»: «في الساعة السابعة من صباح اليوم اختطف الحوثيون تربوياً في عزلة غبرات مدرية ماوية شرق تعز من داخل المدرسة، وأخذوه إلى مكان غير معروف لأهله وطلابه»، فيما قال شهود عيان إن مديرية ماوية شهدت أمس حملة واسعة من الاختطافات لتربويين ومدرسين.وشن الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين اختطافات واسعة في محافظة إب كان ضحيتها عدد من التربويين والأكاديميين والناشطين، بينهم مدرسو قرآن كريم، وأحد المرضى الذي يعيش بنصف جمجمة جراء حادثة مرورية تعرض لها أثناء خروجه من المستشفى، إضافة إلى شخصيات قبلية.من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: «تواصل جماعة الحوثي حملة اختطافات وإخفاء قسري واسعة في محافظة إب، طالت أكثر من 65 مواطناً منذ مايو الماضي، بينهم قيادات محلية، ومشايخ، ووجهاء اجتماعيون، ورجال دين، وأكاديميون، وأطباء، ومهندسون، ومحامون، وتربويون، في محاولة يائسة لكسر إرادة أبناء المحافظة وإخضاعهم بالقوة»، مؤكداً أن الحملة الهستيرية تعكس حالة الهلع والارتباك التي تعيشها الجماعة وخوفها من أن تلقى مصير أسلافها من الجماعات الإرهابية.وطالب الإرياني الزعماء القبليين ووجهاء إب وكافة القيادات السياسية والحزبية والمدنية بعدم السماح لهذه الجماعة بالعبث بالمحافظة وجر أبنائها إلى المعتقلات، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم المتقاعسين والمتخاذلين عن القيام بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية.ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذه الانتهاكات، والشروع في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ودعم الحكومة الشرعية في بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت وطأة هذه العصابة الإرهابية.