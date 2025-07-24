أعلنت السلطات الروسية اليوم (الخميس) العثور على حطام الطائرة المفقودة «إيه إن-24»، التي كان على متنها نحو 50 شخصاً في مقاطعة أمورسك شرقي البلاد، فيما أظهرت بيانات أولية عدم وجود ناجين.وقالت الطوارئ الروسية: «خلال عمليات البحث، عثرت مروحية من طراز «مي-8» تابعة للوكالة الفيدرالية للنقل الجوي على هيكل الطائرة وهو مشتعل، ويواصل رجال الإنقاذ التوجه إلى موقع الحادثة»، مبينة أن البيانات الأولية تظهر عدم وجود ناجين.وكان حاكم إقليم فاسيلي أورلوف قد أكد أن الطائرة كانت تقل 43 راكباً، من بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم، وفقاً للبيانات الأولية، فيما قالت مراقبة الحركة الجوية الروسية أنها فقدت الاتصال بطائرة الركاب في منطقة آمور الشرقية.ولم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد رسمي لسبب الاختفاء، ولم تُعلّق السلطات على ما إذا كان سوء الأحوال الجوية أو عطل فني قد ساهم في الحادثة، ولا تزال عمليات التحقيق والبحث جارية.وتتبع الطائرة لشركة أنجارا للطيران، وكانت طريقها من خاباروفسك في روسيا إلى تيندا، قبل فقدان الاتصال بها على بعد بضعة كيلومترات من مطار مدينة تيندا، ما يعني أنها كانت في مرحلة الهبوط النهائية، بحسب وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.وطائرة أنتونوف AN-24، وهي طائرة بمحركين توربينيين، طُوّرت لأول مرة في الاتحاد السوفيتي، تعمل منذ عقود، لاسيما في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها في روسيا، وتُستخدم غالباً في الرحلات الداخلية القصيرة.