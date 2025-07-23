اتفقت روسيا وأوكرانيا اليوم (الأربعاء) خلال محادثات جرت بالعاصمة التركية إسطنبول على تبادل مزيد من أسرى الحرب بمن في ذلك عسكريون ومدنيون، وبحسب رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي فإن بلاده مستعدة لتسليم 3 آلاف جثة أخرى لجنود قتلى.وقال ميدينسكي للصحفيين: موسكو وافقت في محادثات السلام مع أوكرانيا على تبادل مزيد من أسرى الحرب، مضيفاً: من الضروري التوصل إلى شروط اتفاق لعقد اجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا.وأشار إلى أن الاجتماع المحتمل بين رئيسي روسيا وأوكرانيا سيكون لتوقيع وثائق وليس لإجراء مناقشات.بالمقابل، قال رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف إن كييف عرضت على موسكو عقد قمة لزعيمي البلدين بهدف إنهاء الحرب بحلول نهاية أغسطس القادم، موضحاً أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار.ودعا أوميروف، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، في حديثه لوسائل الإعلام روسيا إلى أن «تظهر نهجاً بناء وواقعياً».في الوقت ذاته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إن روسيا اقترحت الاتفاق على هدنة قصيرة الأجل لكنها ليست وقفاً حقيقياً للأعمال القتالية.واختُتمت اليوم الجولة الثالثة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول وهي أول محادثات بين الجانبين منذ أكثر من 7 أسابيع، وبحسب وكالة «تاس» الروسية، فإن الجانبين اتفقا خلال المحادثات التي استمرت أقل من ساعة، على إجراء جولة مباحثات أخرى بخصوص تبادل الأسرى.وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قال خلال كلمته في افتتاح المحادثات بقصر سيراجان في إسطنبول، إن بلاده تأمل في أن يجري وفدا أوكرانيا وروسيا محادثات تركز على النتائج بشأن المذكرات التي تبادلها الجانبان، مشيراً إلى أن هدف تركيا هو «إنهاء هذه الحرب الدموية في أقرب وقت ممكن من خلال وقف إطلاق النار الذي سيمهد الطريق للسلام».وكانت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، قد نقلت عن مصدر قوله إن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي ونظيره الأوكراني رستم أوميروف عقدا اجتماعاً منفرداً ومغلقاً بينهما في إسطنبول قبل عقد الجولة الثالثة من محادثات السلام.وأضاف أن «مذكرات التفاهم ومسألة التبادلات المحتملة (لأسرى أو محتجزين) ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات الروسية-الأوكرانية»، مبيناً أن من المتوقع أن يركّز الطرفان بشكل أساسي على وضع اللمسات الأخيرة على مسودات مذكرات التفاهم، ومناقشة عمليات التبادل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات جديدة وصارمة على روسيا والدول التي تشتري صادراتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً، فيما استبعد رئيس البرلمان الأمريكي أمس فرض عقوبات على روسيا قبل انقضاء مهلة الـ50 يوماً.