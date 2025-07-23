أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، واصفاً إياهما بـ«جناحي الأمة العربية والإسلامية»، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المصرية، رداً على الشائعات التي انتشرت أخيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود توترات بين البلدين.

وشدد مدبولي على أن العلاقات بين مصر والسعودية مبنية على وحدة المصير والتشارك في مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكداً وجود توافق كامل في الرؤى بين القاهرة والرياض حيال القضايا العربية والإسلامية. وأشار إلى العلاقة المميزة التي تجمع قيادتي البلدين والتي تنعكس على التواصل الحكومي والشعبي.

وحذّر رئيس الوزراء المصري بشدة من أي محاولات لزعزعة العلاقات الأخوية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتصدير صورة مغلوطة عن توترات مزعومة، مؤكداً أن السعودية ومصر لن تسمحا لأي طرف بإفساد هذه العلاقة الراسخة، «لا الآن ولا في المستقبل»، مشدداً على أن هناك أطرافاً تسعى لإثارة الفتنة لأهداف سياسية، لكنه أكد أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل.

وجاءت تصريحات مدبولي في سياق تصاعد الحملات الإعلامية على منصات التواصل التي حاولت التشكيك في العلاقات بين الرياض والقاهرة، إذ تتمتع المملكة العربية السعودية ومصر بعلاقات تاريخية راسخة تمتد لعقود، وتعتبر الدولتان ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة العربية.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014، شهدت العلاقات بين البلدين تعاوناً وثيقاً في مجالات الاقتصاد، والأمن، والسياسة الإقليمية، وقد دعمت السعودية مصر اقتصادياً من خلال استثمارات ضخمة، بما في ذلك إيداعات في البنك المركزي المصري ومشاريع تنموية مثل مشروع «نيوم» وتطوير الساحل الشمالي.