حذّرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية من خطر تفشّي «مجاعة جماعية» في غزة، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى أوروبا لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على «ممر» للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.وأعلنت المنظمات غير الحكومية وبينها أطباء بلا حدود، منظمة العفو الدولية، أوكسفام إنترناشونال، وفروع من منظمتي «أطباء العالم» و«كاريتاس»، أنه مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال.ودعت المنظمات في بيان مشترك، اليوم (الأربعاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح كلّ المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحرّ للمساعدات الإنسانية.وكشفت المنظمات الإنسانية، أنه خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات، وحتى داخله، لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظلّ عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها.وأطلقت «مؤسسة غزة الإنسانية» نداء مساء، أمس الثلاثاء، قالت فيه: «لا يمكن لأي منظمة بمفردها أن تواجه هذا التحدي. ما زلنا نناشد المجتمع الإنساني العالمي، بما في ذلك الأمم المتحدة، للتدخل والمساعدة في توسيع نطاق عملياتنا لإطعام عدد أكبر من الناس».وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اتهمت الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من 1,000 شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو، غالبيتهم كانوا قرب مواقع تابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل وتمويلها غامض.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، خصوصاً على صعيد أعداد القتلى والدمار الواسع النطاق، «لا مثيل لها في التاريخ الحديث».