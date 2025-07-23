أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اليوم (الأربعاء) إن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع القادمة لمناقشة «آلية جديدة» للعلاقات بين الوكالة وطهران.وقال آبادي للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)، ويعد الموقف الإيراني هو الأبرز بعد أن أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في 10 يوليو الجاري رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على تصحيح الوكالة لما وصفه بـ«معاييرها المزدوجة» فيما يتعلق بملف إيران النووي، فيما شدد كوستا على دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الدور المحوري» الذي تلعبه الوكالة.وحذر بيزشيكان الذي علقت بلاده التعاون مع الوكالة، من أنه في حال تكرار العدوان على إيران، فإن رد طهران سيكون «أكثر حسماً وإيلاماً»، وذلك بعد أيام من مصادقته على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تقريرها الذي انتقد إيران في يونيو، مهد للحرب الإسرائيلية، وضرب واشنطن لمنشآتها النووية.وأعلنت إيران في 9 يوليو، إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً.في غضون ذلك، أفصح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة قررت التوقف عن محاولة إقناع إيران بالدخول في محادثات بشأن برنامجها النووي، وفقا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدرين مطلعين قولهما: «إذا أرادت طهران المشاركة في المفاوضات، فهم مرحب بهم، أما نحن، فلن نحاول إقناعهم أو التوسل إليهم».تأتي هذه التصريحات بعد جهود مطولة بذلتها إدارة ترمب لإقناع طهران بالانخراط في مفاوضات، مع تأكيد واشنطن أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.