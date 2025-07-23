كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) عن اعتقال امرأة بعد الاشتباه في تواصلها مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلوا امرأة من سكان وسط إسرائيل، وذلك بعد الاشتباه في تواصلها مع آخرين بهدف استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحة أن المرأة خططت لتنفيذ الهجوم باستخدام عبوة ناسفة.وقالت الشرطة إن جهاز الشاباك يتولى التحقيق مع المرأة، وسيوجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرأة تبلغ من العمر 70 عاماً، كانت تخطط لاغتيال نتنياهو باستخدام قاذفة صواريخ.وأوضحت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية بأن المشتبه بها ناشطة ضد الحكومة الإسرائيلية من تل أبيب، وقد تم اعتقالها قبل أسابيع، ونشر الخبر اليوم بعد رفع الحظر عن تفاصيل التحقيق..ونقلت القناة عن الشرطة قولها: «خلال التحقيق، ثارت شبهات ضد امرأة في السبعينات من عمرها، ناشطة ضد الحكومة، ومقيمة في تل أبيب، عبرت أمام آخرين عن نيتها اغتيال رئيس الوزراء»، مبينة إأها تواصلت مع نشطاء آخرين من أجل الحصول على وسائل قتالية، واستفسرت عن الترتيبات الأمنية المتعلقة برئيس الوزراء.وذكرت القناة أنه بدأ التحقيق قبل نحو شهرين بعد أن أبلغ نشطاء احتجاج جهاز الأمن العام (الشاباك) بأن المرأة صرحت أمامهم بأنها ترغب في «قتل» نتنياهو وحاولت الحصول على أسلحة، بما في ذلك، حسب الشبهات، قاذفة صواريخ من طراز RPG.وفي تعليق على أنباء اعتقال مرأة، أدان زعيم المعارضة، يائير لابيد بشدة محاولة إيذاء رئيس الوزراء نتنياهو، ويجب تقديم كل من حاول أو قد يحاول إيذاءه إلى العدالة وبأقصى درجات الحزم.