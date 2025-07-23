نفت وزارة الداخلية السورية الأنباء المتداولة عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق أو المحسوبين عليه، وأكدت أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة.وأكد المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في تصريحات، اليوم (الأربعاء)، أن الهدف من ترويج مثل هذه الشائعات هو تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).وشدد المتحدث على التزام الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المرعي دولياً في السويداء، رغم خروقات الطرف الآخر، وفق تعبيره. وأعلن البابا أن خروج العائلات من المحافظة مؤقت نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية، وأن عودتهم ستكون قريبة بعد تأمين المحافظة.ودانت الداخلية السورية مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وأعلنت فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.فيما أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن وزارة الدفاع تابعت تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء.وقالت عبر قناتها على «تيلغرام»: «إنه بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها».وشددت على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، وأعلنت أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.ونقلت عن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة قوله: لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع.