نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أن الحرائق الغامضة التي اشتعلت في إيران أخيراً تقف وراءها أعمال تخريبية. وأكد المسؤولون أن بعض الحرائق كانت متعمدة عبر عملاء لجهات معادية، ولم يستبعدوا وقوف إسرائيل وراء هذه الحرائق.واندلع حريق، أمس الثلاثاء، في مجمع تجاري في المنطقة الحرة بميناء أنزلي شمال إيران، وفق ما أعلن موقع «شبكة أخبار الطلاب» الإيراني، لكن رجال الإطفاء عملوا على إخماده.وكان حريق كبير اندلع الإثنين، بمصنع للمنتجات النفطية على طريق زيار شرقي أصفهان، ضمن سلسلة حرائق وقعت في الآونة الأخيرة في إيران.يذكر أنه في 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، وقصفت منشآت نووية إيرانية، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. وردت إيران بإرسال وابل من الصواريخ على مواقع عسكرية وبنية تحتية ومدن إسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو بقصف منشآت نووية إيرانية.