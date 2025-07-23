جدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أن مصر هزمت الإرهاب، وشدد في مناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، اليوم (الأربعاء)، على أن مصر «عصيّة على المؤامرات والفتن» بفعل تماسك جبهتها الداخلية. وقال السيسي: «حدّثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعاً حصيناً وسيفاً قاطعاً، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه».ولفت إلى أن مصـر حققت إنجازات عديدة، في زمن انهارت فيه دول، وتفككت كيانات، وتعاظمت المحن، مؤكداً أن مصر ظلت دار الأمن والاستقرار، وملاذاً إنسانياً مضموناً، فقصدها نحو 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة، وقدّمت للعالم نموذجاً فريداً في الإنسانية والمسؤولية رغم الضغوط المتواصلة.وذكر الرئيس السيسي أن مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة، عصيّة على المؤامرات والفتن، مبصرة بكل ما يحاك حولها، مشدداً على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات، وتخطى الصعاب، مهما تنوعت أشكالها، وتعددت مصادرها.وتحدّث عن استمرار مصر في جهودها لبناء دولة حديثة تُلبي تطلعات شعبها وتواصل مسيرة الإنجازات برؤية طموحة وخطوات راسخة بكل عزيمة وإصرار.وقال إنه في مثل هذا اليوم، سطر المصريون صفحة مضيئة في تاريخ بلدهم، حين اندلعت شرارة ثورة يوليو عام 1952، لتكون نقطة تحول في مسيرة الوطن، أنهت حقبة الاحتلال البغيض، ورسّخت قيم العزة والكرامة والاستقلال، وأضاءت مشاعل التحرر في دول العالم الثالث ومنطقتنا العربية، فكانت الثورة المصرية ملهمة، للخلاص من الاستعمار واستقلال القرار الوطني.وأشار إلى أنه على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة في صناعة الحاضر وصياغة الغد فحدّثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعاً حصيناً وسيفاً قاطعاً، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية.