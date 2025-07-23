كشف موقع «واللا» الإسرائيلي أن مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت في المرحلة الأخيرة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن معظم النقاط الخلافية بشأن اتفاق غزة تم حلها، وأن رد حماس من المتوقع أن يصل الليلة أو غداً على أقصى تقدير. ورجح المسؤول أن ترد حماس الليلة أو غداً على المقترح الجديد الذي قدّم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن الوسطاء المشاركين في المحادثات الجارية، خصوصاً في الدوحة والقاهرة، يقدرون أن حركة حماس ستبلغ بردها خلال الساعات الـ24 القادمة، في ظل وجود خلاف محوري لا يزال قائماً حول مدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.وأفصحت مصادر إسرائيلية أنه رغم هذه الخلافات، فإن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حتى الآن تتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال مدة قصيرة، إذا ما أبدى الطرفان شيئاً من المرونة.ولم يصدر عن حركة حماس رد رسمي على مقترح الوسطاء الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، رغم مرور نحو أسبوع على طرحه.وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، كشفت تفاصيل تتعلق باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، إضافة إلى نقل 18 جريحاً، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوماً.وبموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة «مراسم إطلاق سراح» مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.