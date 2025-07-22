وسط تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس اليوم (الثلاثاء) عزم مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التوجه إلى المنطقة قريباً للمشاركة في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت بروس للصحفيين: «لدينا جميعاً الرئيس، والوزير، والمبعوث أمل قوي في أن نحرز تقدماً نحو وقف جديد لإطلاق النار، إضافة إلى تحسين تدفق المساعدات إلى غزة».وكان موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، قد ذكر أن من المتوقع أن يتوجه ويتكوف أولاً إلى أوروبا لإجراء لقاءات هناك، حيث سينتظر التحديثات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. ونقل الموقع عن مصدر أمريكي وآخر إسرائيلي مطلعين على التفاصيل، أنه في حال تحقق تقدم كافٍ في المحادثات، فسيسافر ويتكوف إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وتأتي زيارة ويتكوف بعد أن أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تورط قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار على حشد من الفلسطينيين كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية نهاية الأسبوع الماضي، ما أودى بحياة 85 شخصاً.من جهة أخرى، قال المفوض العام للأونروا إن السلطات الإسرائيلية ترفض بشكل متزايد تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، موضحاً أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون قيوداً عندما يبلغون عن الفظائع المرتكبة في غزة.