أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم (الثلاثاء) تشكيل لجنة لمتابعة الإنتهاكات في السويداء والتحقيق في تبعية وخلفية مرتكبيها، موضحة أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي الانتهاكات في المدينة.ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع تأكيدها أن وزارة الدفاع ووزيرها اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، تابع تقاريرَ حول انتهاكاتٍ صادمةٍ وجسيمةٍ ارتكبتها مجموعةٌ غير معروفةٍ ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء، مشيرة إلى أنه بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنةٍ لمتابعةِ الانتهاكاتِ التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيقِ في تبعيةِ وخلفية الأفرادِ المرتكبين لها.وقالت الوزارة سيتم اتخاذُ أقصى العقوباتِ بحق الأفرادِ المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، مبينة أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقاتِ لجنة الانتهاكات العسكرية بشكلٍ مباشر.وقال وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة: لن يتم التسامحُ مع أيٍّ من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع.وذكرت إدارة الإعلام والاتصال أن العديدَ من المجموعاتِ المناطقيةِ كانت موجودةً بمدينة السويداء، ونفّذت عملياتٍ انتقاميةً فيها، موضحة أن التحقيقاتُ ستشمل كلَّ من ظهر في التقاريرِ الصادمة والمروعة، وستُعرض النتائجُ حالما تنتهي أعمال اللجنة.من جهتها، دانت وزارة الداخلية السورية اليوم بأشد العبارات مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.وأوضحت الوزارة أنها فتحت تحقيقاً عاجلاً من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، مشددة على ألا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون.في غضون ذلك، جرى بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني، خروج عدد من العائلات من مدينة السويداء اليوم.