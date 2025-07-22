استبعد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم (الثلاثاء)، نظر الكونغرس في فرض عقوبات على روسيا، مؤكداً أن ذلك لن يتم إلا بعد انتهاء مهلة الخمسين يوماً التي حددها الرئيس دونالد ترمب لموسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، خلال مؤتمر صحافي: «كنا نتحدث عن فرض عقوبات على روسيا، لكنني أعتقد أن مجلسي النواب والشيوخ متفقان على أنه بعد أن منح البيت الأبيض مهلة الخمسين يوماً، علينا أن نسمح للقائد الأعلى للقوات المسلحة والإدارة ووزير الدفاع والبنتاغون بالقيام بما سيفعلونه، وسنرى كيف سينتهي الأمر»، داعياً إلى أنهاء الحرب في أوكرانيا.أضاف: «نحن بحاجة إلى السلام هناك، لقد طال أمد الحرب، وهناك الكثير من الأبرياء يموتون، ولا نريد المزيد من التدخل الأمريكي في هذا الأمر على الإطلاق».جاء ذلك فيما يواصل أعضاء الكونغرس ضغوطاتهم لفرض عقوبات على روسيا بما في ذلك مشروع قانون في مجلس الشيوخ يدعمه 85 عضواً من الحزبين من شأنه أن يفرض رسوماً جمركية 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية.وكانت روسيا قد طرحت اليوم نسخة متنقلة جديدة من طائرتها المسيرة Geran-2 والتي تعرف بـ«الذخيرة المتجولة»، من خلال تركيب الطائرة على السطح الخلفي المسطح لمركبة مدنية مناسبة للعمل في جميع التضاريس، وتتميز الطائرة المُحدّثة بنظام توجيه بصري جديد، بالتحكم عن بُعد للمشغل عبر بطاقات SIM، ومن المتوقع الانتقال إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية الروسية قريباً.