أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عزمها الانسحاب مجدداً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عازية ذلك إلى دعم المنظمة لمبادرات تتعارض مع مصالح أمريكا، وذلك بعد عامين فقط من عودتها للمنظمة.وأبلغت أمريكا اليوم المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها الانسحاب من المنظمة، مبينة أن استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.وأعربت أزولاي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان متوقعاً، مشددة بالقول: «يؤسفني جداً قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة الأمريكية من اليونسكو، ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعاً واستعدت اليونسكو له».من جهتها، قالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس دونالد ترمب، اتخذ قراراً بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو لأن المنظمة تدعم مبادرات لا تتوافق مع المصالح الأمريكية.ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن كيلي قولها: «اتخذ الرئيس ترمب قراراً بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم مبادرات ثقافية واجتماعية تخالف المبادرات الثقافية والاجتماعية وتتعارض تماماً مع السياسة العقلانية التي صوّت لصالحها الأمريكيون في نوفمبر»، مبينة إن إدارة ترمب تتابع عن كثب ضمان توافق عضوية البلاد في جميع المنظمات الدولية مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة.وبموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر، وستظل الولايات المتحدة عضواً كامل العضوية في اليونسكو حتى ذلك الوقت.