أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم (الثلاثاء) عن رفع الاتحاد العقوبات المفروضة على ثلاث ناقلات، تديرها شركة «ميتسوي أو.إس. كيه لاينز» اليابانية، كانت تنقل شحنات من الغاز الطبيعي المسال روسية المصدر، وذلك بعد أن تلقى التكتل تعهدات بالتوقف عن ذلك.

وقالت المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الإلكتروني: رٌفعت الناقلات الثلاث من قائمة السفن الخاضعة للعقوبات «بعد تعهدات قاطعة بألا تشارك ناقلات الغاز الطبيعي المسال هذه بعد الآن في نقل الطاقة الروسية من مشروعي يامال الروسي والقطب الشمالي 2، اللذين كانت تخدمهما في الأصل، مضيفة»: يُظهر هذا الإجراء تأثير استهداف الاتحاد الأوروبي للسفن (بالعقوبات)، وأن السفن يمكن إعادتها إلى الخدمة بعد تعهدات حازمة.

وفُرضت العقوبات على الناقلات «نورث مون» و «نورث أوشن» و «نورث لايت»، التي كانت تنقل شحنات من محطة يامال للغاز الطبيعي المسال وتشارك في عمليات نقل بين السفن بالقرب من ميناء مورمانسك شمال روسيا.

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، تتضمن سقفاً لسعر النفط الروسي، وذكر أن الحزمة هي الأقوى من بين حزم العقوبات التي فرضت على موسكو حتى الآن.

وكانت بريطانيا قد فرضت (الإثنين) عقوبات جديدة على ما يسمى «أسطول الظل» الروسي مستهدفة 135 ناقلة نفط.