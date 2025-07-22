استبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إمكانية حدوث اختراقات كبيرة في المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم (الثلاثاء): «لنكن صريحين، مسألة التسوية الأوكرانية معقدة لدرجة أن التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى أو إعادة جثث القتلى يُعد إنجازاً بحد ذاته، لذلك، في هذه الحالة، لا أشارككم شكوككم، بالطبع، لا يوجد سبب للاعتقاد بحدوث أي اختراقات كمعجزة من السماء، من غير المرجح أن يكون ذلك ممكناً في الوضع الحالي». وأضاف أن مشروع مذكرتي التفاهم بشأن التسوية السلمية بين موسكو وكييف سيكون الموضوع الرئيسي للجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة.واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موضوع المفاوضات معقد للغاية، وسيكون من الضروري بالطبع مناقشة مسودة المذكرتين التي تم تبادلها خلال الجولة الثانية، إضافة إلى قضايا أخرى.من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أوعز بتشكيل وفد للتفاوض مع روسيا، والذي سيترأسه مجدداً سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف. وكتب في قناته على «تليغرام»، اليوم: «لقد أوعزت بتشكيل وفد للمفاوضات مع الجانب الروسي، سيترأس الوفد رستم أوميروف».ويضم الوفد ممثلين عن مكتب زيلينسكي والاستخبارات الأوكرانية ووزارة الخارجية، وقد ترأس أوميروف سابقاً الوفد الأوكراني، وكان حينها يشغل منصب وزير الدفاع.واتفقت روسيا وأوكرانيا بعد جولتين من المفاوضات في إسطنبول، على تبادل الأسرى وفقاً لصيغة «ألف مقابل ألف»، إضافة إلى إعادة الأسرى المصابين بإصابات خطيرة ومن هم دون سن 25 عاماً على أساس «الجميع مقابل الجميع»، بما لا يقل عن ألف شخص من كل جانب، واستعادت روسيا عدة دفعات من العسكريين من أوكرانيا، وسلّمت عدداً مماثلاً من أسرى الحرب الأوكرانيين إلى كييف.