في ضربة قاصمة لمفاوضات إطلاق النار، شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لن تتوقف ما لم تعلن حماس «استسلامها الكامل». وقال إن اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لها بمغادرة غزة عندها فقط ستنتهي الحرب.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله: «لا فرصة للسلام مع النظام الإيراني». وزعم أن الأمريكيين الذين لا يدعمون إسرائيل لا يدعمون الولايات المتحدة.من جانبها، نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مصدرين مطلعين على مفاوضات وقف إطلاق النار قولهما: إن الولايات المتحدة حذرت حماس من أنها «شارفت على فقدان صبرها»، مطالبة بردّ سريع على مقترح هدنة عرضته أطراف الوساطة قبل أسبوع، ويتضمن أيضاً صفقة لتبادل الأسرى.وبحسب الشبكة، منحت الولايات المتحدة حماس ضمانات بأن إسرائيل ستشارك في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المقترحة التي تمتد 60 يوماً.لكن أحد المصدرين أكد أن هذه الضمانات «قد تُسحب إذا لم توافق الحركة سريعاً».وفيما تتجه الأنظار حالياً نحو موقف حماس من العرض، فإن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أكدوا أن العقبة الأساسية خلال الأسابيع الماضية كانت في الموقف الإسرائيلي، خصوصاً رفضها تقديم خرائط واضحة لانسحاب قواتها من القطاع، وهو ما تطالب به الحركة كجزء من أي اتفاق. ورجح عدد من المسؤولين إبرام اتفاق خلال الأسبوع الحالي إذا وافقت قيادة حماس في غزة على الإطار الحالي.بدوره، أعرب القيادي في حماس خليل الحية عن ميل إيجابي تجاه المقترح، لكنه رهن إعلان الموقف النهائي بقرار قيادة الحركة داخل قطاع غزة، باعتبارها الطرف الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ أي اتفاق ميداني.لكن المتحدث باسم حماس باسم نعيم نفى أن يكون الحية قد أبدى دعماً للمبادرة، قائلاً إن «الحركة ما زالت تجري مشاوراتها الداخلية، ولم تصدر حتى الآن رداً رسمياً على المقترح المطروح».