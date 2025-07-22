فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية «إذا لزم الأمر»، لوّح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بأن «المعركة مع إيران لم تنتهِ بعد». وجدد ترمب التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني «تضرر بشدة»، وإن على وسائل الإعلام التي شككت في قوة الضربات الأمريكية «الاعتذار».وكتب ترمب في موقع «تروث سوشيال»: «وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: «الأضرار بالغة، لقد دُمرت».. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر».وجاء تهديد ترمب بعد أن أقر عراقجي لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية، بتوقف البرنامج النووي الإيراني حاليّاً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء القصف الإسرائيلي والأمريكي، مشدداً على أن بلاده لن تتخلّى عن تخصيب اليورانيوم، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي حاليّاً.من جانبه، لوح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بأن «المعركة مع إيران لم تنتهِ بعد».وقال زامير خلال جلسة تقدير موقف دوري لكل الساحات والجبهات بمشاركة أعضاء هيئة الأركان العامة وأعضاء الركن العملياتي «نضع إيران ومحورها نصب أعيننا، المعركة معها لم تنتهِ بعد». واعتبر أن 2026 سيكون عام الجاهزية وتصميم الواقع واستنفاد الإنجازات واستعادة الكفاءة والعودة إلى الأسس وانتهاز الفرص العملياتية.ووصف زامير الحرب في قطاع غزة بأنها من أكثر المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي تعقيداً.وأضاف: «حققنا إنجازات كبيرة جدّاً وتستمر قيادة المنطقة الجنوبية في الإشراف على العمل بواسطة ألوية عاملة واحتياطية تنشط على أساس يومي هجوماً ودفاعاً. وندفع أثماناً باهظة في القتال، سنستمر في العمل على تحقيق أهدافنا: إعادة المختطفين وإسقاط حماس».وأكد أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يبقى على أهبة الاستعداد لاستمرار معركة شاملة وواسعة النطاق، مع التعامل مع واقع متعدد الأبعاد ومليء بالتحديات يفرض على الجيش العمل بجبهات عدة.