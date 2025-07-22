عبر المبعوث الأمريكي توم براك عن تفاؤله بنتائج زيارته الثالثة إلى بيروت، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن لبنان. ووصف براك لقاءه، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ«الممتاز».ورداً على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، بقوله: إن «المشكلة ليست في الضمانات»، مضيفاً: «سنصل إلى الاستقرار».وقال المبعوث الأمريكي: «مستمرّون بالعمل ونحرز تقدماً وعليكم أن تتحلّوا بالأمل».وهكذا، بدا الموقف الأمريكي من خلال زيارة براك، مراوحا بين الدفع نحو الاستقرار والتوجس من تقديم أي التزامات حاسمة. ففي العمق، تختلج واشنطن حيال لبنان مفارقة مزمنة: فهي لا تريد انفجاره، لكنها لا تريد أيضاً تسليمه لعوامل قوته الداخلية. تُلوّح بالدعم ولا تفرج عن ضماناته، تظهر التفهم ولا تغادر مربع الشروط. وبين الحذر الأمريكي والتعقيد اللبناني، يستمر المشهد في الدوران بين الأوراق والملاحظات والردود.والتقى المبعوث الأمريكي، أمس، رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون الذي سلّمه باسم الدولة اللبنانية «مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهَّد به لبنان منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية»، في وقت لا يزال فيه حزب الله يتمسك بموقفه الرافض بحث سلاحه من دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة.وتتضمن المذكرة، حسب بيان رئاسة الجمهورية، «تأكيد الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها». وتأكيد مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين.