التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية دان جارفيس، في العاصمة البريطانية لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات بين الوزارتين، خصوصاً في مجال أمن المناسبات الرياضية والفعاليات الكبرى أثناء زيارته ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية.

واطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على الإمكانات والتجهيزات الأمنية المعتمدة في تنظيم الفعاليات الكبرى والمناسبات الرياضية التي يحتضنها الملعب، بما في ذلك أنظمة المراقبة، وإدارة الحشود، وآليات الاستجابة للطوارئ.

وكان وزير الداخلية قد زار في وقت سابق ثكنات ويلينغتون العسكرية في العاصمة البريطانية لندن، وكان في استقباله لدى وصوله وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية.

وشهد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة عرضاً ميدانياً قدمته الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة للجيش البريطاني، تخلله عزف للسلام الملكي السعودي.

رافق وزير الداخلية مساعده الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.