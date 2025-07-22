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التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، في العاصمة البريطانية لندن.

وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني بين وزارتَي الداخلية في البلدين الصديقين.

وعقب اللقاء عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزيرة الداخلية البريطانية اجتماعاً لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع المملكة المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين في الجانبين.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بالتطور الذي تشهده مجالات التعاون الأمنية بين البلدين من خلال الاتفاقيات التي وُقّعت، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في تعزيز العمل الأمني المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات حكومتَي البلدين في المجالات الأمنية.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وعقب الاجتماع، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزيرة الداخلية البريطانية، عدداً من الاتفاقيات ذات العلاقة بالتعاون الأمني المستقبلي بين وزارتَي الداخلية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

حضر اللقاء والاجتماع مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعددٌ من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية.

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