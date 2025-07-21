استجوبت السلطات البلجيكية اليوم (الإثنين)، جنديين إسرائيليين يشتبه تورطهما في جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب مؤسسة «هند رجب» الحقوقية، وذلك بعد ساعات من إعلان الخارجية الإسرائيلية احتجاز إسرائيلي وجندي في الجيش للتحقيق معهما في بلجيكا أمس.

وقالت مؤسسة «هند رجب» الحقوقية في بيان: «في ما قد يُمثل نقطة تحول في السعي العالمي نحو المساءلة، اعتقلت الشرطة الفيدرالية البلجيكية جنديين إسرائيليين واستجوبتهما، وهما متهمان بشكل موثوق بارتكاب جرائم حرب في غزة»، مضيفة: «هذا الإجراء جاء استجابة لشكوى قانونية عاجلة قدمتها مؤسسة هند رجب وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (جلان) في وقت سابق من الأسبوع الحالي».

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التعرف على المشتبه بهما واعتقالهما في مهرجان (تومورولاند) الموسيقي الإلكتروني الأكبر في العالم بمدينة بوم التابعة لمقاطعة أنتويرب، مبينة أنه بعد احتجازهما، تم استجوابهما رسمياً وإطلاق سراحهما.

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أكد أنه يتم حالياً إجراء تحقيق جنائي، مطالبة السلطات البلجيكية بمواصلة التحقيق بشكل كامل ومستقل، وأن لا تتوقف العدالة عند هذا الحد.

وتعهدت المؤسسة بمتابعة القضية حتى النهاية، واصفة هذه الخطوة بالمهمة، خصوصاً أن بلجيكا اعترفت بولايتها القضائية بموجب القانون الدولي، وتتعامل مع الادعاءات بالجدية التي تستحقها، بينما تلتزم حكومات كثيرة الصمت.

وذكرت أن الإجراء البلجيكي يرسل رسالة واضحة مفادها: «يجب مقابلة الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية بردٍّ قانوني، لا بلامبالاة سياسية».