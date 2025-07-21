لقي 19 بنغالياً على الأقل مصرعهم، اليوم (الإثنين)، جراء تحطّم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية، بعد اصطدامها بمجمع تعليمي يضم كلية ومدرسة بالعاصمة دكا، بحسب مسؤول إدارة الإطفاء في بنغلاديش.وأكد طبيب في المعهد الوطني للحروق وجراحات التجميل، للصحفيين، أن أكثر من 50 شخصاً، بينهم أطفال وبالغون، نُقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق، فيما قال رئيس وحدة الحروق بالمستشفى التابع لكلية الطب في دكا، بيدهان ساركر، الذي نُقل إليه بعض الضحايا،: «نُقل طالب في الصف الثالث ميتاً، ودخل المستشفى 3 آخرون تراوح أعمارهم بين 12 و14 إلى جانب ضحية عمره 40 عاماً».وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش، في بيان: «تحطمت طائرة تدريب من طراز F-7 BGI التابعة لقوات بنغلايدش في أوتارا»، موضحة إن الطائرة أقلعت الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي (07:06 بتوقيت غرينتش).وتداول مواطنون بنغلاديشيون مقاطع مصورة، التقطت عقب الحادثة وتظهر حريقاً هائلا بالقرب من حديقة يتصاعد منه عمود كثيف من الدخان، بينما كان حشد من الناس يتابعون الحادثة من بعيد.وقال رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلايدش محمد يونس، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في سبب الحادثة وضمان تقديم جميع أنواع المساعدة، مضيفاً: «الخسائر التي تكبدها سلاح الجو والطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والموظفون وغيرهم في هذا الحادثة لا تعوض».وكانت صحيفة «بروثوم ألو» المحلية، قد قالت أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة تحطمت على سطح مطعم بالكلية.يذكر أن هذه الحادثة جاءت بعد أكثر من شهر على تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية «إير إنديا» فوق كلية طبية في مدينة أحمد أباد الهندية المجاورة، ما أودى بحياة 241 من أصل 242 راكباً على متنها و19 شخصاً على الأرض، في أسوأ كارثة طيران في العالم منذ 10 سنوات.