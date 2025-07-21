أكد المبعوث الأمريكي إلى سورية توم برّاك أن الحكومة السورية نفذت ما تعهدت به، ولم ترتكب أخطاء في هذا الشأن، مؤكداً أنها بذلت قصارى جهدها في أزمة السويداء، آخذاً في الاعتبار أنها حكومة ناشئة.

وشدد براك في تصريحات سابقة على أنه لا تجب محاسبة الحكومة السورية على أحداث السويداء، إلا بعد تمكينها من السيطرة على كامل حدود الدولة، مجدداً التأكيد على دور دمشق في تأمين الأقليات وحمايتها.

وقال براك خلال مؤتمر صحفي في بيرون، اليوم: إن التدخل الإسرائيلي في سورية جاء في وقت سيئ للغاية، وأكد أنه «لا بديل عن الحوار أمام السوريين»، مشدداً على ضرورة «وقف القتل غير المبرر». وأضاف أن الولايات المتحدة تتفاعل مع التطورات في السويداء بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة.

وكان المبعوث الأمريكي دعا أمس (الأحد)، كافة الفصائل المتحاربة إلى وضع السلاح ووقف الأعمال العدائية، محذراً من أن سورية تقف عند «مفترق طرق حاسم». وقال: يجب على جميع الفصائل المتحاربة أن تضع السلاح فوراً، وتوقف الأعمال العدائية، وتتخلى عن دوامة الثأر القبلي. وشدد المبعوث الأمريكي على أن «السلام والحوار يجب أن ينتصرا الآن».