رجح الكرملين إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، في حال زار الرئيسان بكين في الوقت نفسه خلال شهر سبتمبر القادم.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم (الإثنين)، أن بوتين سيزور الصين لحضور فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه قال إن موسكو لا تعرف ما إذا كان ترمب يخطط للمشاركة.وأفاد بأن الكرملين يعمل على تحديد موعد للجولة الثالثة من محادثات السلام مع أوكرانيا، بعدما اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدها هذا الأسبوع.وقال بيسكوف للصحفيين: «سنبلغكم فور التوصل إلى اتفاق نهائي على التواريخ»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من العمل الدبلوماسي الذي يتعيّن القيام به نظرا إلى أن مواقف الطرفين مختلفة تماماً».وكان بيسكوف ذكر، أمس (الأحد)، أن روسيا مستعدة للمضي بسرعة نحو تسوية الأزمة الأوكرانية، لافتاً إلى أن الأولوية بالنسبة لموسكو هي تحقيق أهدافها، لكن وتيرة هذه العملية لا تعتمد عليها وحدها.وفشلت جولتان من المحادثات بين موسكو وكييف في مدينة إسطنبول التركية في إحراز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، لكنهما أسفرتا عن عمليات تبادل واسعة للأسرى وصفقات لاستعادة جثث جنود قتلى.وعبر الكرملين الشهر الجاري عن استعداده لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات.ووافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على الحزمة رقم 18 من العقوبات ضد موسكو، التي تستهدف المصارف، وخفض سقف أسعار صادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.