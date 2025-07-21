أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بدء أعمال البناء لأكبر سد هيدروليكي في العالم على الضفة الشرقية لهضبة التبت، بتكلفة تقدر بنحو 170 مليار دولار، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا.

ويُعد هذا المشروع، الذي يتجاوز في طموحه سد المضائق الثلاثة على نهر اليانغتسي، أضخم مشروع بنية تحتية في الصين منذ عقود، حيث يتكون من 5 محطات هيدروليكية متتالية قادرة على إنتاج 300 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعادل استهلاك بريطانيا السنوي للكهرباء.

يقع السد في الروافد السفلى لنهر يارلونغ زانغبو، حيث ينخفض النهر 2000 متر على امتداد 50 كيلومتراً، ما يوفر إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

المشروع الصيني أثار مخاوف الهند وبنغلاديش بشأن تأثيره المحتمل على ملايين الأشخاص في المناطق المتاخمة للنهر، الذي يُعرف باسم براهمابوترا عند دخوله الهند ثم بنغلاديش.

كما حذرت منظمات غير حكومية من مخاطر بيئية جسيمة على هضبة التبت، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً في العالم.

من جانبها، أكدت بكين أن السد سيسهم في تلبية الطلب على الطاقة في التبت وباقي أنحاء الصين دون التأثير الكبير على إمدادات المياه أو البيئة في المناطق المتاخمة، مع توقعات ببدء تشغيله في ثلاثينات القرن الحالي.

وأشار لي تشيانغ إلى أن المشروع، الذي وصفه بـ«مشروع القرن»، سيعطي أولوية للحفاظ على البيئة لمنع الأضرار الإيكولوجية.

في سياق متصل، شهدت الأسواق الصينية ارتفاعاً ملحوظاً بعد الإعلان عن المشروع، حيث اعتبره المستثمرون مؤشراً على تحفيز اقتصادي جديد.

وقفز مؤشر CSI للبناء والهندسة بنسبة 4% إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر، في حين ارتفعت أسهم شركات مثل شركة الطاقة والبناء الصينية (Power Construction Corporation of China) ومجموعة Arcplus بنسبة 10%، وهي الحد الأقصى اليومي.

كما شهدت شركات تصنيع المعدات والمواد مثل Hunan Wuxin Tunnel وGeokang Technologies ارتفاعاً بنسبة 30%، وصعدت أسهم شركة Xizang Tianlu للأسمنت وTibet GaoZheng Explosive بنسبة 10%.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الصينية اليوم (الإثنين) مع هبوط العقود الآجلة للسندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع، ما يعكس توقعات المستثمرين بتداعيات اقتصادية إيجابية.

وتوقع بنك Citi أن يعزز المشروع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 120 مليار يوان (16.7 مليار دولار) سنوياً خلال فترة البناء الممتدة لـ10 سنوات، مع فوائد اقتصادية إضافية محتملة.

ويُعد نهر يارلونغ زانغبو، الذي يصبح براهمابوترا عند دخوله الهند، أحد أكثر الأنهار ثراءً بالطاقة الكهرومائية في العالم، حيث يمر عبر أعمق وادٍ على الأرض في التبت.

ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه شركة China Yajiang Group الحكومية الجديدة، إلى تعزيز أهداف الصين لتحقيق الحياد الكربوني، وتحفيز الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل في التبت.

وأثار المشروع قلقاً دولياً، حيث حذر رئيس وزراء ولاية أروناتشال براديش الهندية بيما خاندو من أن السد قد يتسبب في جفاف 80% من النهر في الهند أو يؤدي إلى فيضانات كارثية في المناطق المنخفضة.

كما عبرت بنغلاديش عن مخاوفها بشأن تأثير السد على تدفق المياه وسبل العيش في دلتا الجانج، وانتقدت منظمات غير حكومية، مثل الحملة الدولية من أجل التبت، المشروع، محذرة من أضراره اللافتة على النظام الإيكولوجي في التبت وتأثيره على ملايين الأشخاص في المناطق المتاخمة.

ولم تعلن السلطات الصينية بعد عن عدد الأشخاص الذين سيتم تهجيرهم بسبب المشروع، لكن سد المضائق الثلاثة تسبب في تهجير 1.4 مليون شخص.

وتؤكد الصين أن المشروع سيتبع نهجاً صديقاً للبيئة، مع التركيز على الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة.