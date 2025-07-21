كشف استطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين لا ينوون الانضمام إلى «حزب أمريكا» الذي أعلنه الملياردير إيلون ماسك أخيراً في مواجهة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وأعلن 77% من الناخبين المسجلين المستطلعين أنهم لن يفكروا في الانضمام إلى هذا الحزب، فيما عبر 17% فقط عن استعدادهم للانضمام أو التفكير في ذلك، كما أوردته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.وحسب الاستطلاع، عبر غالبية الناخبين المسجلين عن عدم رضاهم عن أداء ترمب كرئيس، إذ وافق 40% فقط على طريقة أدائه مهماته، بينما عارض 54% ذلك.وكان استطلاع آخر أجرته شركة يوجوف (YouGov)، أخيراً، أظهر أن نسبة ضئيلة من الأمريكيين مستعدة للانضمام إلى الحزب الجديد، وفق ما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري في تقرير له.ورغم أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (نحو 45%) يرون أن وجود حزب سياسي رئيسي ثالث ضروري للولايات المتحدة، فإن 11% فقط من إجمالي المستطلعين قالوا إنهم سيفكرون في دعم حزب ماسك.ويأتي هذا الرفض على الرغم من تصريحات إيلون ماسك السابقة على منصته «X»، التي أعلن فيها أن الشعب يريد حزباً سياسياً جديداً، مؤكداً أن «حزب أمريكا» قد تأسس لإعادة الحرية للناس. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن البلاد تعيش في نظام الحزب الواحد بسبب «الإسراف والفساد»، وليس في ديمقراطية حقيقية، على حد تعبيره.وجاء الإعلان عن الحزب الجديد وسط توترات متفاقمة بين إيلون ماسك والرئيس دونالد ترمب. فبعد أن كان ماسك جزءاً من إدارة ترمب وبدا مقرباً من الجمهوريين في النصف الأول من العام، بدأ أخيراً في استهداف الرئيس وأعضاء الحزب الجمهوري بشأن قضايا متعددة.