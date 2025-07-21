شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لجماعة الحوثي في الحديدة والساحل الغربي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الإثنين): «نهاجم الآن أهدافاً للحوثيين بميناء الحديدة». وأكد أن الحوثيين سيدفعون ثمناً باهظاً لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ. وأضاف: «نمنع بقوة أي محاولة لإعادة البنية التحتية للحوثيين بميناء الحديدة». وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية «نهاية الهجوم على أهداف للحوثيين في اليمن».ورصد الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل لاعتراضه. وذكر أن صفارات الإنذار من غارات جوية انطلقت في عدة مناطق بإسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الجمعة الماضية أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي. وقال متحدث حوثي إن «العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار».وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصاروخ هو الثاني الذي يطلق من اليمن في غضون الـ48 ساعة الماضية، وتسبب في تعليق رحلات جوية في مطار بن غوريون.ومنذ نهاية 2023 يشنّ الحوثيون هجمات صاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر. وتردّ إسرائيل على هجمات الحوثيين بشنّ ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.وتبنى الحوثيون الأسبوع الماضي المسؤولية عن هجومين استهدفا في غضون 24 ساعة سفينتين تجاريتين قبالة اليمن. ورد الجيش الإسرائيلي بنشر مقاطع لإقلاع مقاتلاته لمهاجمة أهداف للحوثيين بموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، معلناً أن نحو 20 طائرة مقاتلة شاركت بشن غارات على مواقع الحوثي في اليمن.